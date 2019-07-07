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  • 07.07.2019
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İkoncan plaj tarzıyla olay oldu

Lüks tutkunu , plaj tarzıyla yine olay oldu. Dünyaca ünlü modacılara bikini ve mayo koleksiyonu hazırlatan ikoncan, rüküş tasarımlarla şıklık konusunda yine sınıfta kaldı.

Süreyya'nın kafası karı'şık'
Sosyetik Süreyya Yalçın, kaş yapayım derken göz çıkardı. İşadamı eşi Ozan Baran'la Bodrum'da tatil yapan Yalçın, tarzıyla hava atmak isterken rüküşlükten kurtulamadı.



İkoncan, tatil öncesi ünlü modacılara kendi tasarımı olan mayo ve bikini koleksiyonu hazırlattı. Ege'deki mavi turun her gününde koleksiyonundan bir parçayı giydi. Sosyal medyada hava atan Yalçın'a "Süreyya, rüküş olmak için bu kadar uğraşmana değer miydi?" yorumu geldi.



Yalçın, bu mayosuyla da çiçek bahçesini andırdı.




, ejderhalı bikinisiyle çok konuşuldu.

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