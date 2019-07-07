oyuncuaşkı sayesinde ticarete atıldı. Dokuz aydır güzel oyuncuyla aşk yaşayan işletmeciUzun süredir Ege'de bir mekan açmayı hayal eden oyuncu, aşkının desteğiyle bu arzusunu hayata geçirdi.adlı mekanının açılışını da önceki gün renkli bir davetle yaptı.açılış partisindedostları yalnız bırakmadı. Aşkıve erkek kardeşiile ortak olan oyuncu, bu sayede setlerden ticarete transfer oldu. Kendi işinin patroniçesi olanyaz boyunca Alaçatı'da kalıp hem mekanıyla ilgilenecek hem de denizin ve güneşin tadını çıkaracak.