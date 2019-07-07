Süreyya Yalçın'dan sonra bir diğer ikoncan Eda Taşpınar da Mikonos'ta hava atma peşindeydi. Önceki gün denize giren Taşpınar, yanına bavul büyüklüğündeki plaj çantasını da aldı.
Jacquemus marka dev çantasıyla pozunu paylaşan ikoncan, şaşırttı. Büyüklüğüyle espri malzemesi olan 8 bin dolarlık (45 bin lira) çanta, Eda'nın da başını yaktı. İkoncan, eleştiriden kurtulamadı.
Jacquemus marka dev çantasıyla pozunu paylaşan ikoncan, şaşırttı. Büyüklüğüyle espri malzemesi olan 8 bin dolarlık (45 bin lira) çanta, Eda'nın da başını yaktı. İkoncan, eleştiriden kurtulamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.