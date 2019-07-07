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  • 07.07.2019
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plaj şıklığı için servet harcadı

, plaj şıklığı için 8 bin dolar harcadı. Önceki gün denize giren İkoncan, Jacquemus marka devasa çantasını koluna takıp ’ta bol bol hava attı.

Bir bavul hava
'dan sonra bir diğer ikoncan Eda Taşpınar da Mikonos'ta hava atma peşindeydi. Önceki gün denize giren Taşpınar, yanına bavul büyüklüğündeki plaj çantasını da aldı.



Jacquemus marka dev çantasıyla pozunu paylaşan ikoncan, şaşırttı. Büyüklüğüyle espri malzemesi olan 8 bin dolarlık (45 bin lira) çanta, Eda'nın da başını yaktı. İkoncan, eleştiriden kurtulamadı.

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