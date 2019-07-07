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  • 07.07.2019
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Çağla Şıkel, 'da çocuklar gibi şendi

Önceki gün oğulları Kuzey ve 'la ’a giden güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel, havuzda saatlerce voleybol oynayıp çocukluğuna geri döndü. Çocuklarıyla da eğlenceli vakit geçiren Çağla Şıkel'in annelik neşesi görenlere "Maşallah" dedirtti.

Bodrum 'Çağla'sı

Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün soluğu çocuklarıyla Bodrum'da aldı. Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la Moon Beach'te havuza girip eğlenceli anlar yaşadı. Havuzda voleybol oynayan 40 yaşındaki model, çocuklar gibi şendi…



Çağla'nın annelik neşesi görenlere "Maşallah" dedirtti.



Suda saatlerce voleybol oynayan model, bol bol stres attı.



Gelen atışa manşetle karşılık veren Şıkel, oyun sırasında bir hayli heyecanlıydı.

DOĞAN SAVAŞ

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