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  • 07.07.2019
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1 numarasınız!

1 numarasınız!
Şu sıralar 'de olan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, önceki gün kilim dokudu... O anların görüntüsünü de "Türk kiliminin nasıl yapıldığını hiç gördünüz mü?" notuyla 'da paylaştı. Bir Türk takipçisi ise videonun altına şu yorumu yaptı: Ülkemizin kültürünü dünyaya tanıtma konusunda 1 numarasınız...



, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Türkiye'yi tanıtıyor.

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