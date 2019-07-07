Şu sıralar Türkiye'de olan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, önceki gün kilim dokudu... O anların görüntüsünü de "Türk kiliminin nasıl yapıldığını hiç gördünüz mü?" notuyla Instagram'da paylaştı. Bir Türk takipçisi ise videonun altına şu yorumu yaptı: Ülkemizin kültürünü dünyaya tanıtma konusunda 1 numarasınız...
Mehmet Öz, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Türkiye'yi tanıtıyor.
Mehmet Öz, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Türkiye'yi tanıtıyor.
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