Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla atv'de ekrana gelen 'Güven Bana' yarışmasının önceki akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Heyecan yerini gözyaşına bıraktı.
Avukat Burak Büyüksökmen ile pazarcı Mevlüt Akın kapıştı. İkili, final sorusuna kadar butona basmadı. Rakibinin işaretiyle butona basıp 45 bin lira alan Akın, Burak Bey'in jestiyle ağladı.
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