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  • 05.07.2019
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, 'da kadın hayranlarının ilgisiyle zor anlar yaşadı

, geçtiğimiz akşam ’daki bir mekanda kadın hayranlarının ilgisiyle zor anlar yaşadı. Aşırı ilgiden bunalan kaleci, patladı. Demirel’in o sırada yanındaki eşi Zeynep Hanım ise kıskançlık krizine girdi.

Volkan patladı
Ünlü kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in keyfi geçtiğimiz akşam 'da bir mekanda kaçtı. Yalıkavak Marina'daki bir gece kulübüne giden ikili, iddiaya göre kavgaya karıştı. Kavganın nedeni ise Fenerbahçeli kaleciye kadın hayranlarının aşırı ilgisiydi. Eşiyle eğlenen 37 yaşındaki kaleci, alkollü birkaç kadının sözlü taciziyle rahatsız oldu. Demirel, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının fiziksel temasıyla da çileden çıktı. İddiaya göre kaleci ile kadınlar arasında sözlü sataşma yaşandı. Bunun üzerine güvenlik devreye girdi.



Eğlencesi zehre dönüşen Demirel, hemen eşiyle mekanı terk etti. Ancak Demirel için sorun bununla sınırlı kalmadı. Ünlü kaleci, eşinin kıskançlığıyla zor anlar yaşadı. Konuşulanlara göre ikili, lüks teknelerinde kavgaya tutuştu. Demirel, eşine olayda suçunun olmadığını anlatmak için bin dereden su getirdi. Her şeyi tatlıya bağlayan çift, kızlarıyla Bodrum tatiline devam ediyor.

TAKVİM ÖZEL

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