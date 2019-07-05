Şarkıcı Berkay, kemik hastası Ecrin'e yardım eli uzattı

isimli çocuk kemik hastalığınayakalandı. Kemiklerindeki beyazkan sayısı azaldı. Vücut direnci zayıfladı.Böyle olunca kemikleri cam gibi kırılmayabaşladı. Talihsiz yavru bugüne kadarbirçok kez Ankara Hacettepe'de tedavialtına alındı. Ancak son muayene ve yolmasrafları için ailenin parası çıkışmadı.Çocuklara yardım eden bir sosyal medyahesabı ise Ecrin'in durumunu videoyaalıp, Twitter'da şu sözlerle paylaştı:"Ailenin yol masrafı karşılayacak durumuyok. Ecrinbebeğimizigötürüp,getirecekbir seyahatfirmasıarıyoruz."Videoyuizleyen şarkıcı Berkay ise örnek birdavranışa imza attı.Ecrin'e yardımedeceğini açıkladı. Sonra da aileyi aradı.Yol masrafları dışında tüm tedaviyi dekendisinin karşılayacağını vurguladı...Sosyal medya kullanıcıları, Berkay'ın duyarlı davranışına "Helal olsun" yorumunu yaptı.