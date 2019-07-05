Şarkıcı Berkay, kemik hastası Ecrin'e yardım eli uzattı

Diyarbakır'da Ecrin isimli çocuk kemik hastalığına yakalandı. Kemiklerindeki beyaz kan sayısı azaldı. Vücut direnci zayıfladı. Böyle olunca kemikleri cam gibi kırılmaya başladı. Talihsiz yavru bugüne kadar birçok kez Ankara Hacettepe'de tedavi altına alındı. Ancak son muayene ve yol masrafları için ailenin parası çıkışmadı. Çocuklara yardım eden bir sosyal medya hesabı ise Ecrin'in durumunu videoya alıp, Twitter'da şu sözlerle paylaştı: "Ailenin yol masrafı karşılayacak durumu yok. Ecrin bebeğimizi götürüp, getirecek bir seyahat firması arıyoruz." Videoyu izleyen şarkıcı Berkay ise örnek bir davranışa imza attı.
Ecrin'e yardım edeceğini açıkladı. Sonra da aileyi aradı. Yol masrafları dışında tüm tedaviyi de kendisinin karşılayacağını vurguladı...
BAŞARILI POPÇUDAN ÖRNEK HAREKET
Sosyal medya kullanıcıları, Berkay'ın duyarlı davranışına "Helal olsun" yorumunu yaptı.
Ecrin'e yardım edeceğini açıkladı. Sonra da aileyi aradı. Yol masrafları dışında tüm tedaviyi de kendisinin karşılayacağını vurguladı...
BAŞARILI POPÇUDAN ÖRNEK HAREKET
Sosyal medya kullanıcıları, Berkay'ın duyarlı davranışına "Helal olsun" yorumunu yaptı.
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