Bodrum'daki kazık fiyatlar, menülerden ulaşıma da sıçradı. Muğla Belediyesi, dolmuş ücretlerine yüzde 20'lik zam yaptı. Bodrum halkının yanı sıra tatilciler de pahalı dolmuş ücretlerine isyan etti. Ulaşımdaki kazık fiyatlar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bodrum halkı, "Türkiye'nin en pahalı ulaşımı burada" diye tepki gösterdi.
Yeni tarifeye göre 10 kilometre bile olmayan Turgutreis-Gümüşlük arası 4 lira... Öte yandan en çok yolcunun taşındığı Turgutreis- Türkbükü arası da 7 lira 75 kuruş. Turgutreis-Gölköy arası ulaşımın bedeli de tam 8 lira 50 kuruş. Sosyal medya kullanıcıları da "Lahmacunla yapılan vurgun yetmedi. Şimdi de vatandaşın ulaşım hakkına göz dikildi" diye Twitter'da yetkililere seslendi.
VATANDAŞA KAZIK ATMAYA DEVAM
Lahmacun ile ayran Bodrum'da 102 liradan satılıyor.
DOĞAN SAVAŞ
Yeni tarifeye göre 10 kilometre bile olmayan Turgutreis-Gümüşlük arası 4 lira... Öte yandan en çok yolcunun taşındığı Turgutreis- Türkbükü arası da 7 lira 75 kuruş. Turgutreis-Gölköy arası ulaşımın bedeli de tam 8 lira 50 kuruş. Sosyal medya kullanıcıları da "Lahmacunla yapılan vurgun yetmedi. Şimdi de vatandaşın ulaşım hakkına göz dikildi" diye Twitter'da yetkililere seslendi.
VATANDAŞA KAZIK ATMAYA DEVAM
Lahmacun ile ayran Bodrum'da 102 liradan satılıyor.
DOĞAN SAVAŞ
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