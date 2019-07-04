Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.07.2019
  • Gazete

Zirvenin adı 'Kimse Bilmez'

Zirvenin adı 'Kimse Bilmez'
Kısa sürede Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi 'Kimse Bilmez' önceki akşam da kural bozmadı. Dizi, yine milyonları atv ekranına kilitledi.
Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 5,24 izlenme oranı ve yüzde 17,12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriZirvenin adı 'Kimse Bilmez'
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri