Zirvenin adı 'Kimse Bilmez'

Kısa sürede Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi 'Kimse Bilmez' önceki akşam da kural bozmadı. Dizi, yine milyonları atv ekranına kilitledi.

Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 5,24 izlenme oranı ve yüzde 17,12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.