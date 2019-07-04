Eski futbolcu Semih Şentürk'ün ailesiyle çıktığı Bodrum tatili tam gaz sürüyor. Şentürk Ailesi, önceki gün Ortakent Lugga Otel'in plajındaydı. Şentürk; eşi Pınar Hanım, kızları Naz, Ada ve Ela ile denizde eğlenceli anlar yaşadı. Şentürk Ailesi'nin keyifli halleri de objektife böyle yansıdı.
Semih Şentürk, eşiyle gün boyu suda böyle şakalaştı.
Şentürk Ailesi, denizde hep birlikte oyunlar oynadı.
Eski futbolcu, kızlarını suda havalara uçurup eğlenceyi katladı.
DOĞAN SAVAŞ
Semih Şentürk, eşiyle gün boyu suda böyle şakalaştı.
Şentürk Ailesi, denizde hep birlikte oyunlar oynadı.
Eski futbolcu, kızlarını suda havalara uçurup eğlenceyi katladı.
DOĞAN SAVAŞ
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