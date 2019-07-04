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  • 04.07.2019
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ve ailesinin tatili tam gaz sürüyor

'Şentürk'ler
Eski futbolcu Semih Şentürk'ün ailesiyle çıktığı Bodrum tatili tam gaz sürüyor. Şentürk Ailesi, önceki gün Ortakent Lugga Otel'in plajındaydı. Şentürk; eşi Pınar Hanım, kızları Naz, Ada ve Ela ile denizde eğlenceli anlar yaşadı. Şentürk Ailesi'nin keyifli halleri de objektife böyle yansıdı.



, eşiyle gün boyu suda böyle şakalaştı.



Şentürk Ailesi, denizde hep birlikte oyunlar oynadı.



Eski futbolcu, kızlarını suda havalara uçurup eğlenceyi katladı.

DOĞAN SAVAŞ

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