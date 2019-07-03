Popçu Mustafa Sandal'la 7 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde son bulan Melis Sütşurup'tan itiraf geldi. Sosyetik güzel, önceki gün eski evliliğinden olan oğlu Yiğit'le Akmerkez'de görüntülendi. Genç kadın, ayrılık sorularına "Evet doğru, ama yanımda oğlum var ve bu konuları konuşmak istemiyorum teşekkür ederim" yanıtı verdi.
Ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran ikiliden Musti, "Her şey yolunda. Sadece teknik bir hata oldu" demişti. Ancak Sütşurup, popçuyu yalanladı.
İHANETE SESSİZ KALDI
Sütşurup, Musti'nin telefonunda 3. kişiden gelen mesajları gördüğü için ayrıldığı iddiasını yanıtsız bıraktı.
AYDIN HAMZA
Ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran ikiliden Musti, "Her şey yolunda. Sadece teknik bir hata oldu" demişti. Ancak Sütşurup, popçuyu yalanladı.
İHANETE SESSİZ KALDI
Sütşurup, Musti'nin telefonunda 3. kişiden gelen mesajları gördüğü için ayrıldığı iddiasını yanıtsız bıraktı.
AYDIN HAMZA
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