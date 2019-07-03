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  • 03.07.2019
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eşi 'nin dostlarıyla tanıştı

’nin ailesiyle tanışmadan evlenen , ’da görücüye çıkıp eşinin dostlarıyla tanıştı.

Gelin hanım görücüye çıktı
Geçen ay kendisinden 8 yaş küçük işadamı Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener hakkında 'istenmeyen gelin' iddiası ortaya atılmıştı. Ancak Küpeli, "Demet, ailemle tanışmadı. Ben bir an önce evlenmek istediğim için böyle bir tanışma olmadı. Ama ortada sorun yok. Ailemle tanışacak" diyerek eşini savunmuştu. lı işadamı, 21 Haziran'daki nikahtan günler sonra eşini memleketine götürdü. İkili, öncelikle Anıtkabir'i ziyaret etti. Görücüye çıkan 42 yaşındaki yeni gelin Demet Şener, eşinin arkadaşlarıyla tanıştı. İkilinin, Küpeli'nin anne ve babasının elini öpüp gönüllerini de alması bekleniyor.

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