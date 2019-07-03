Canevim zirvede

ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi 'Canevim', Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Dizinin önceki akşam yayınlanan 5. bölümü, zirveye yerleşti. 'Canevim', Tüm Kişiler'de yüzde 4.04 izlenme oranı ve yüzde 12.75 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 3.14 izlenme oranı ve yüzde 10.01 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.