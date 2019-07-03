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  • 03.07.2019
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zirvede

Canevim zirvede
ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi 'Canevim', Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Dizinin önceki akşam yayınlanan 5. bölümü, zirveye yerleşti. 'Canevim', Tüm Kişiler'de yüzde 4.04 izlenme oranı ve yüzde 12.75 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 3.14 izlenme oranı ve yüzde 10.01 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

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