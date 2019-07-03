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  • 03.07.2019
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, ’deki ’nda sahilin çöp içinde bırakılmasına isyan etti

, memleketi ’deki ’nda sahilin çöp içinde bırakılmasına sosyal medyada isyan etti. Ünlü oyuncu paylaşımında "Festivalden geriye sadece tuvalet kokusu ve çöpler kaldı" ifadelerini kullandı. Eğlence sonrası sahildeki nın kirletilmesine öfkelenen oyuncuya destek mesajları yağdı.

'Pis'tival
İzmirli oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün memleketi Urla'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Ünlü oyuncu, binlerce gencin eğlendiği Gençlik Karnavalı'nın ardından çevreye çok sayıda çöp bırakılmasına isyan etti.



Aracıyla ndan geçmekte olan Yağtu, hemen telefonuna sarılıp gençlerin bıraktığı çöpleri fotoğrafladı. Ünlü oyuncu, bu kareleri de "Festivalden geriye sadece tuvalet kokusu ve çöpler kaldı" notuyla paylaştı.



Eğlence sonrası sahildeki festival alanının kirletilmesine öfkelenen oyuncu, bu paylaşımıyla da Urla Belediyesi'ni göreve çağırdı.



Yağtu'ya destek mesajları yağdı.


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