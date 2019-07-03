İzmirli oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün memleketi Urla'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Ünlü oyuncu, binlerce gencin eğlendiği Gençlik Karnavalı'nın ardından çevreye çok sayıda çöp bırakılmasına isyan etti.
Aracıyla festival alanından geçmekte olan Yağtu, hemen telefonuna sarılıp gençlerin bıraktığı çöpleri fotoğrafladı. Ünlü oyuncu, bu kareleri de "Festivalden geriye sadece tuvalet kokusu ve çöpler kaldı" notuyla paylaştı.
Eğlence sonrası sahildeki festival alanının kirletilmesine öfkelenen oyuncu, bu paylaşımıyla da Urla Belediyesi'ni göreve çağırdı.
Yağtu'ya destek mesajları yağdı.
Aracıyla festival alanından geçmekte olan Yağtu, hemen telefonuna sarılıp gençlerin bıraktığı çöpleri fotoğrafladı. Ünlü oyuncu, bu kareleri de "Festivalden geriye sadece tuvalet kokusu ve çöpler kaldı" notuyla paylaştı.
Eğlence sonrası sahildeki festival alanının kirletilmesine öfkelenen oyuncu, bu paylaşımıyla da Urla Belediyesi'ni göreve çağırdı.
Yağtu'ya destek mesajları yağdı.
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