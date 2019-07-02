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  • 02.07.2019
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ve eşi 'de hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi

Yıldız futbolcu ile eşi , önceki gün ’deki bir plajda hayranlarını sevindirdi. İkili, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Çeşme 'Mesut' oldu
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile eşi oyuncu Amine Gülşe, 'deki balayında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 7 Haziran'daki düğün sonrası soluğu Çeşme'deki lüks villalarında alan ikili, önceki gün de Biblos Beach Resort Alaçatı'da denize girdi.



Plaja giriş yapan ünlü çiftin etrafını bir anda hayranları sardı. Hiçbir hayranının fotoğraf isteğini kırmayan ikili, her zamanki mütevazı tavırlarıyla takdir topladı. Büyük küçük herkesle yakından ilgilenip sohbet eden Özil çifti, deniz keyfinin ardından lüks villalarının yolunu tuttu.

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