önceki gün yakın dostu modacıdefilesine çıkarak bambaşka bir deneyim yaşadı. Alaçatıdefileye ünlüler akın etti. Heyecanı yüzüne yansıyanbaşarısıyla büyük alkış aldı. Konuklar, daha sonra Şükrü Kapılı'nın işlettiğipartide doyasıya eğlendi.