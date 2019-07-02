Popçu İrem Derici, önceki gün yakın dostu modacı Cihan Nacar'ın defilesine çıkarak bambaşka bir deneyim yaşadı. Alaçatı Cahide'deki defileye ünlüler akın etti. Heyecanı yüzüne yansıyan Derici, başarısıyla büyük alkış aldı. Konuklar, daha sonra Şükrü Kapılı'nın işlettiği Kuyu Alaçatı'daki partide doyasıya eğlendi.
- Saklambaç
- 02.07.2019
- Gazete
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