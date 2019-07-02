Masaya oturulan yıldızların imzası için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaraylılar dün büyük bir şok yaşadı. Senegalli yıldız, Instagram hesabı üzerinden şok edici ifadeler kullandı. Al Nassr'a transfer olması beklenen Diagne hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
HAKKIMDA KONUŞUYORSUNUZ
Yıldız futbolcu, "Suudi Arabistan'a gitmiyorum, anladınız mı? Dört yıllık sözleşmem var. Burada kalmaya karar verdim çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz" mesajını attı.
MESAJLARA ÇOK SİNİRLENDİ
"Size söylüyorum artık beni konuşmayın. Nereye gideceğime ben karar veririm" ifadesini de kullanan Diagne'nin Galatasaraylı taraftarların S.Arabistan'a gitmesine yönelik attığı mesajlara sinirlendiği öğrenildi.
TARAFTARLARI KIZDIRMAK İÇİN!
Kulübe yakın kaynaklar ise Diagne'nin çok büyük bir ihtimalle Al Nassr'a transfer olacağını yineliyor. Senegalli futbolcunun taraftarı kızdırmak için böyle bir yol izlediği gelen bilgiler arasında.
HAKKIMDA KONUŞUYORSUNUZ
Yıldız futbolcu, "Suudi Arabistan'a gitmiyorum, anladınız mı? Dört yıllık sözleşmem var. Burada kalmaya karar verdim çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz" mesajını attı.
MESAJLARA ÇOK SİNİRLENDİ
"Size söylüyorum artık beni konuşmayın. Nereye gideceğime ben karar veririm" ifadesini de kullanan Diagne'nin Galatasaraylı taraftarların S.Arabistan'a gitmesine yönelik attığı mesajlara sinirlendiği öğrenildi.
TARAFTARLARI KIZDIRMAK İÇİN!
Kulübe yakın kaynaklar ise Diagne'nin çok büyük bir ihtimalle Al Nassr'a transfer olacağını yineliyor. Senegalli futbolcunun taraftarı kızdırmak için böyle bir yol izlediği gelen bilgiler arasında.
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