Aleyna Tilki'nin amacı Amerika'dan çok Orta Doğu'da tanınmak

ve güzel şarkıcı, Twitter hesabından açıklama yaptı. Amacının'dan çok'da tanınmak olduğunu anlattı: Önceden Orta Doğu değeri değil, Amerika'da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım.herkes zaten senidestekliyor, yükseltmekistiyor. Ama Orta Doğu'da kabulgörmek çok sert, çok zor! AmacımAmerika'da kabul görmek değil o kolay.Amacım Orta Doğu gerçeğini oraya göstermek.19 yaşındaki şarkıcının parçaları dünyanın her noktasında dinleniyor.