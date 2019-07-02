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  • 02.07.2019
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Aleyna Tilki'nin amacı Amerika'dan çok Orta Doğu'da tanınmak

Hedefim orta doğu
Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından açıklama yaptı. Amacının Amerika'dan çok Orta Doğu'da tanınmak olduğunu anlattı: Önceden Orta Doğu değeri değil, Amerika'da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım.

Amerika'daki herkes zaten seni destekliyor, yükseltmek istiyor. Ama Orta Doğu'da kabul görmek çok sert, çok zor! Amacım Amerika'da kabul görmek değil o kolay. Amacım Orta Doğu gerçeğini oraya göstermek.



19 yaşındaki şarkıcının parçaları dünyanın her noktasında dinleniyor.

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