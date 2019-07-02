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  • 02.07.2019
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93. 'nda yarışsever kadınlar renkli şapkalarıyla göz kamaştırdı

93. , İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen yarışları aratmadı. Tribündeki güzel kadınlar, birbirinden renkli şapkalarıyla göz kamaştırdı.

Hipodromda şapka şov!


Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, geçtiğimiz Pazar İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 20 tay çim pistte kapıştı. Yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğinde 2.27.73'lik derecesiyle The Last Romance safkanı kazandı. 30 bin kişinin doldurduğu tribünlerde ise şıklık yarışı vardı. Yarışsever kadınlar, birbirinden renkli şapkalar taktı. Yarışı yerinde takip eden izleyiciler ise "Asıl yarışan şapkalar oldu" yorumunu yaptı...

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