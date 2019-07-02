Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, geçtiğimiz Pazar İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 20 tay çim pistte kapıştı. Yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğinde 2.27.73'lik derecesiyle The Last Romance safkanı kazandı. 30 bin kişinin doldurduğu tribünlerde ise şıklık yarışı vardı. Yarışsever kadınlar, birbirinden renkli şapkalar taktı. Yarışı yerinde takip eden izleyiciler ise "Asıl yarışan şapkalar oldu" yorumunu yaptı...
- Saklambaç
- 02.07.2019
- Gazete
93. Gazi Koşusu'nda yarışsever kadınlar renkli şapkalarıyla göz kamaştırdı
93. Gazi Koşusu, İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen yarışları aratmadı. Tribündeki güzel kadınlar, birbirinden renkli şapkalarıyla göz kamaştırdı.
Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, geçtiğimiz Pazar İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 20 tay çim pistte kapıştı. Yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğinde 2.27.73'lik derecesiyle The Last Romance safkanı kazandı. 30 bin kişinin doldurduğu tribünlerde ise şıklık yarışı vardı. Yarışsever kadınlar, birbirinden renkli şapkalar taktı. Yarışı yerinde takip eden izleyiciler ise "Asıl yarışan şapkalar oldu" yorumunu yaptı...
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