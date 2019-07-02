yarışçılığının derbisi;, geçtiğimizyapıldı. 20 tay çim pistte kapıştı.'in jokeyliğinde 2.27.73'lik derecesiyle The Last Romance safkanı kazandı. 30 bin kişinin doldurduğu tribünlerde ise şıklık yarışı vardı.Yarışı yerinde takip eden izleyiciler iseyorumunu yaptı...