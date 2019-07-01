Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'dan samimi açıklamalar geldi. Ünal, Senem Aydın'ın radyo programı 'Akşamüstü Kahvesi'ne konuk oldu.
35 yaşındaki Ünal, evlilik hakkında şöyle konuştu: "Evlilik hiçbir zaman hayat amacım olmadı. Ama tabii ki doğru insanla evlenip yuva kurmak isterim."
35 yaşındaki Ünal, evlilik hakkında şöyle konuştu: "Evlilik hiçbir zaman hayat amacım olmadı. Ama tabii ki doğru insanla evlenip yuva kurmak isterim."
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