Ailesiyle Bodrum'a giden Pınar Sabancı, lüks teknede çocuklarını eğlendirmek için su savaşı başlattı. Balonun içine su doldurup oğlu Yalçın ve kızı Arya ile oynayan sosyetik güzel bu anı paylaşınca olan oldu. Bir takipçi, Sabancı'yı plastik balonlarla denizi kirletmekle suçladı. Sabancı da "Balonlar, tabii ki denize atılmıyor" diye kendini savundu.
- Saklambaç
- 01.07.2019
- Gazete
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