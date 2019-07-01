lüks teknede çocuklarınıeğlendirmek için su savaşıbaşlattı. Balonun içine sudoldurup oğluve kızıile oynayan sosyetikgüzel bu anı paylaşıncaolan oldu. Bir takipçi,plastikbalonlarla denizikirletmeklesuçladı. Sabancıdadiyekendini savundu.