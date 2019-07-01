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  • 01.07.2019
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 11 ülkede

Başarılı dizi ‘’ Bosna Hersek ile Slovenya’da yayınlanmaya başladı. Toplam 11 ülkede milyonların beğenisini kazanan dizinin oyuncuları bu başarıyı Bosna ve Slovenya televizyonlarına anlattı.

Bir Zamanlar Çukurova 11 ülkede
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başarısı sınır aştı. Perşembe akşamları milyonları ekran başına kilitleyen dizi, şimdi de Bosna Hersek ile Slovenya'yı etkisi altına aldı. Dizi, iki ülkede büyük ilgi gördü. Bosna Hayat TV ve Slovenya POP TV'nin sunucuları, dizi ekibiyle röportaj yaptı.
Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin oyuncuları Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin ve Kerem Alışık, Adana Hilton Otel'de mini birer stüdyoya dönüştürülen salonlarda kanalların ekipleriyle buluştu. Geçtiğimiz sezona damga vuran dizi, 11 ülkeye satılarak başarısını perçinledi.



Slovenyalı sunucu Alma Rahne, Hilal Altınbilek'in güzelliğine hayran kaldı.



Bosnalı sunucu Sanela Junuzovic de Kerem Alışık'a övgü yağdırdı.

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