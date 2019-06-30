İyi tatiller yenge

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, evliliğinde çıkan krizlerin ardından geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Belek'teki lüks bir otele yerleşti. Sırp şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hem otelin hem de Antalya'nın reklamını yaptı. Jelena önceki gün de "Yenge" notuyla bu kareyi paylaştı.
- Saklambaç
- 30.06.2019
- Gazete
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