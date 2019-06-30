Dünya starı olmayı hedefleyen Aleyna Tilki, işini şansa bırakmadı. 19 yaşındaki popçu, kariyerinde sağlam adımlar atmak için stratejik davrandı. Kısa sürede Türkiye'nin starı olan Tilki, başarısını korumak ve doğru hamleler yapmak için astrolojiden destek aldı. Yeni şarkıları için ABD ile Türkiye arasında mekik dokuyan popçu, önceki gün de astroloğuyla bir araya geldi.
Aleyna, yeni projelerinin çıkış tarihini de astroloğunun çıkardığı kişiye özel yıldız haritasına (doğum haritası) göre şekillendirdi. Tilki, astroloğundan gezegenlerin yükselen burcu ile ay burcuna etkileri hakkında da bilgi aldı.
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STRATEJİK HAMLE
Ünlü şarkıcı, doğum haritasının fotoğrafını "Astroloğumla hayatımı tartışıyoruz yine" notuyla paylaştı. Kariyeri için yaşam koçu desteği alan Tilki, son şarkısının çıkışı için belirlediği tarih, yıldız haritasında ters bir açıyı işaret edince de bu tarihi erteledi. Tilki, bu sayede Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da starı olmak için ilerlediği yolda takılıp düşmeden yoluna devam edebilecek.
Ebru AVCI
Aleyna, yeni projelerinin çıkış tarihini de astroloğunun çıkardığı kişiye özel yıldız haritasına (doğum haritası) göre şekillendirdi. Tilki, astroloğundan gezegenlerin yükselen burcu ile ay burcuna etkileri hakkında da bilgi aldı.
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STRATEJİK HAMLE
Ünlü şarkıcı, doğum haritasının fotoğrafını "Astroloğumla hayatımı tartışıyoruz yine" notuyla paylaştı. Kariyeri için yaşam koçu desteği alan Tilki, son şarkısının çıkışı için belirlediği tarih, yıldız haritasında ters bir açıyı işaret edince de bu tarihi erteledi. Tilki, bu sayede Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da starı olmak için ilerlediği yolda takılıp düşmeden yoluna devam edebilecek.
Ebru AVCI
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