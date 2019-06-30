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  • 30.06.2019
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dünya starı olmak için işini şansa bırakmadı! den destek alıyor...

Genç popçu , dünya starı olmak için ince eleyip sık dokuyor. Ünlü şarkıcı bunun için de kişisel yla hareket ediyor. Tilki, önceki gün de astroloğunun hazırladığı doğum haritasına göre yeni şarkısının çıkış tarihini belirleyip işini şansa bırakmadı.

Yıldız takıntısı
Dünya starı olmayı hedefleyen Aleyna Tilki, işini şansa bırakmadı. 19 yaşındaki popçu, kariyerinde sağlam adımlar atmak için stratejik davrandı. Kısa sürede Türkiye'nin starı olan Tilki, başarısını korumak ve doğru hamleler yapmak için den destek aldı. Yeni şarkıları için ABD ile Türkiye arasında mekik dokuyan popçu, önceki gün de astroloğuyla bir araya geldi.



Aleyna, yeni projelerinin çıkış tarihini de astroloğunun çıkardığı kişiye özel yıldız haritasına (doğum haritası) göre şekillendirdi. Tilki, astroloğundan gezegenlerin yükselen burcu ile ay burcuna etkileri hakkında da bilgi aldı.

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STRATEJİK HAMLE
Ünlü şarkıcı, doğum haritasının fotoğrafını "Astroloğumla hayatımı tartışıyoruz yine" notuyla paylaştı. Kariyeri için desteği alan Tilki, son şarkısının çıkışı için belirlediği tarih, yıldız haritasında ters bir açıyı işaret edince de bu tarihi erteledi. Tilki, bu sayede Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da starı olmak için ilerlediği yolda takılıp düşmeden yoluna devam edebilecek.

Ebru AVCI

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