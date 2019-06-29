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  • 29.06.2019
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ve , 'da ’ın konserinde romantik anlar yaşadı

Kaçak aşıklar ile , ’da ortaya çıktı. Ünlü çift, önceki akşam ’li şarkıcı ’ın konserinde baş başa romantik anlar yaşadı. İkilinin bu aşk dolu anları TAKVIM objektifine takıldı.

Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim
Şubat'ta ilişkilerine ikinci kez şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Ege'de aşk tazeledi. Barışma sonrası objektiflerden kaçan ikili, soluğu Yunanistan'ın Kos Adası'nda aldı. İkili, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da tatillerine devam etti. Görüntü vermekten kaçınan çift, Lujo Hotel'in geceliği 3 bin euro'luk (yaklaşık 20 bin lira) odasına kapandı. Üç gün boyunca Bodrum'da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam da ABD'li şarkıcı Della Miles konserini izledi.



ROMANTİK SAATLER
Erçel ile Dalkılıç, 'Siyah İnci' lakaplı şarkıcının seslendirdiği parçalarla romantik anlar yaşadı. Bir yıllık ilişkileri boyunca hiç romantik pozlar vermeyen ikili, 'da aşka geldi. Güzel oyuncu, konser esnasında başını Dalkılıç'ın omzuna dayarken popçu da Erçel'in saçlarını okşadı. İkilinin bu anı da "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" şarkısını akıllara getirdi.




Önceki akşam 'de hayranlarıyla buluşan , 'I Will Always Love You" gibi şarkılarla müzik ziyafeti sundu.

DOĞAN SAVAŞ

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