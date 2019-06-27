Sizi gidi Tilkiler

Genç popçu Aleyna Tilki, uyanık girişimcilere ilham verdi. Her yaptığıyla olay olan Tilki, moda sektörünü de etkiledi. Bir grup uyanık satıcı, üzerinde tilki figürü olan tüylü terlikleri 'Aleyna Tilki terliği' diye satışa sundu. Başarılı popçunun popülaritesinden yararlanıp satışları patlatmak isteyen uyanıkların bu hamlesi sosyal medyaya damga vurdu.
PAZARDA ALEYNA MODASI
Tilki, kendi adıyla satılan terlikleri Instagram'da paylaştı.
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