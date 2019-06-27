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  • 27.06.2019
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Kimse zirvede

Kimse Bilmez zirvede
Yaz sezonuna damga vuran atv'nin yeni dizisi 'Kimse Bilmez' zirveye demir attı. Başarılı dizi, Salı akşamı ekrana gelen 3. bölümüyle yine rakiplerini solladı.

Kısa sürede milyonların gönlünü fetheden dizi; Tüm Kişilerde yüzde 6.27 izlenme oranı ve yüzde 19.73 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olup rakiplerini geride bıraktı.

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