Serenay Sarıkaya, sonunda patladı! 3 buçuk yıllık aşkı Kerem Bürsin'le ayrıldıktan sonra adı evli bir işadamıyla anılan güzel oyuncu, sessiz kaldıkça dedikodu kazanı iyice kaynadı. Son iddialar Serenay Sarıkaya'nın yasak aşk yaşadığı işadamının gizlice boşandığı hatta Sarıkaya'nın ABD'ye giderek burada yasak aşkından bebek aldırdığı yönündeydi. 27 yaşındaki oyuncu, çirkin iddialar karşısında dün şu açıklamayı yaptı:
"İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çooook mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. 'Yok artık! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz' derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil. Bunu başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak zorundayım."
Eski aşkı Kerem Bürsin'in de "İlişkimiz ihanet yüzünden" bitmedi diyerek destek verdiği Sarıkaya, hakkındaki iddialar karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı.
"İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çooook mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. 'Yok artık! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz' derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil. Bunu başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak zorundayım."
Eski aşkı Kerem Bürsin'in de "İlişkimiz ihanet yüzünden" bitmedi diyerek destek verdiği Sarıkaya, hakkındaki iddialar karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.