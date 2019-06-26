sonunda patladı!ayrıldıktansonragüzel oyuncu, sessizkaldıkça dedikodu kazanı iyicekaynadı. Son iddialar SerenaySarıkaya'nınhatta Sarıkaya'nınABD'ye giderek buradayönündeydi. 27 yaşındakioyuncu, çirkin iddialarkarşısında dün şu açıklamayıyaptı:'Yok artık!Bu kadar da değil. Bunakimse inanmaz'Bunubaşaramıyorsakben de gerekeniyapmakzorundayım."Eski aşkı Kerem Bürsin'in de "İlişkimiz ihanet yüzünden" bitmedi diyerek destek verdiği Sarıkaya, hakkındaki iddialar karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı.