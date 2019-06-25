Ünlü sanatçı Zerrin Özer, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan eşi Murat Akıncı ile nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı almıştı. Özer, şimdi de savcılığa başvurup kendisinden 27 yaş küçük eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Sanatçı, dün de şu melankolik paylaşımları yaptı:

"Başka bir yaşam olmalı, böylesine acı çekmek için yaratılmış olamayız", "Ben şimdiye kadar yürek acısına kulaktan şifa verildiğini hiç duymadım." Sanatçı, bu paylaşımlarla da aşk acısı çekip severek ayrıldığını gözler önüne serdi.