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  • 25.06.2019
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Matthew tatil için ’u tercih etti

Yıldızlararası filminin yıldızı Matthew de tatil için ’u tercih etti. Megakenti karış karış gezen oyuncu, ’dan halı almayı ihmal etmedi.

Kapalıçarşı’ya ışınlandı
Dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey, (49) geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti... Dallas Buyers Club'taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün sahibi olan Teksas doğumlu aktör, eşi, çocukları ve annesi ile 'u karış karış gezdi. ve ailesine, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti.

ÇOK YER GEZDİK
Aktörle fotoğrafını paylaşan Tonguç, "Az vakitte çok yer gezdik. ve Mısır Çarşısı'ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu" diye konuştu.

McConaughey, Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istediğini açıkladı.

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