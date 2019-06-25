Dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey, (49) geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti... Dallas Buyers Club'taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün sahibi olan Teksas doğumlu aktör, eşi, çocukları ve annesi ile İstanbul'u karış karış gezdi. McConaughey ve ailesine, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti.
ÇOK YER GEZDİK
Aktörle fotoğrafını paylaşan Tonguç, "Az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu" diye konuştu.
McConaughey, Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istediğini açıkladı.
ÇOK YER GEZDİK
Aktörle fotoğrafını paylaşan Tonguç, "Az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu" diye konuştu.
McConaughey, Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istediğini açıkladı.
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