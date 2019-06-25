ATV'de bir final bir start

başarılı programısezon finali yaptıve ekibi, yıl boyunca 28 çiftin bebek hasretine son veripkampanyasıyla da yüz binlerce öğrenciye yardım eli uzattı.kuşağının başarılı sunucusuise atv'de yepyeni bir programa start vermeye hazırlanıyor.yarışmasının sunuculuğunu üstlenenekrana gelecek programdaödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak.