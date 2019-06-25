ATV'de bir final bir start

ATV'nin başarılı programı Esra Erol'da 21 Haziran'da sezon finali yaptı. 210. bölümü kutlayan Erol ve ekibi, yıl boyunca 28 çiftin bebek hasretine son verip 'Kolide Ne Var?' kampanyasıyla da yüz binlerce öğrenciye yardım eli uzattı.
Gündüz kuşağının başarılı sunucusu Müge Anlı ise atv'de yepyeni bir programa start vermeye hazırlanıyor. 'Güven Bana' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Anlı, 27 Haziran'da ekrana gelecek programda 1 milyon liralık ödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak.
Gündüz kuşağının başarılı sunucusu Müge Anlı ise atv'de yepyeni bir programa start vermeye hazırlanıyor. 'Güven Bana' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Anlı, 27 Haziran'da ekrana gelecek programda 1 milyon liralık ödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak.
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