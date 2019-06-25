Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.06.2019
  • Gazete

ATV'de bir final bir start

ATV’nin başarılı sunucuları ile , iki farklı heyecan yaşadı. Erol’un programı sezon finali yaptı. Anlı da ‘Güven Bana’ yarışmasının çekimlerine başladı.

Bir final bir start
ATV'nin​ başarılı programı Esra Erol'da 21 Haziran'da sezon finali yaptı. 210. bölümü kutlayan Erol ve ekibi, yıl boyunca 28 çiftin bebek hasretine son verip 'Kolide Ne Var?' kampanyasıyla da yüz binlerce öğrenciye yardım eli uzattı.



Gündüz kuşağının başarılı sunucusu Müge Anlı ise atv'de yepyeni bir programa start vermeye hazırlanıyor. 'Güven Bana' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Anlı, 27 Haziran'da ekrana gelecek programda 1 milyon liralık ödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriATV'de bir final bir start
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri