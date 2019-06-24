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  • 24.06.2019
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'in ardından da hastanelik oldu!

’in boşanma aşamasındaki eşi , hastaneye kaldırıldı. Zerrin Özer'in ardından Murat Akıncı'nın da hastanelik olması, "Bu evlilik ikiliye yaramadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Evlilik aşkı öldürüyor!
'le 16 Haziran'da evlenen Murat Akıncı, önceki gün hastanelik oldu. Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öğrenen 61 yaşındaki Özer, boşanmak kararı vermişti. Özer, zorlu süreç yüzünden fenalaşıp hastanelik olmuştu. Tansiyonu düşen Akıncı'nın da hastaneye kaldırılması "Bu evlilik ikiliye yaramadı" dedirtti.


PEŞ PEŞE HASTANELİK OLDULAR...



34 yaşındaki Akıncı, Sarıyer'deki bir hastaneye kaldırıldı.



Özer de geçen hafta hastanelik olmuştu.

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