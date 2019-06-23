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  • 23.06.2019
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Meryem Uzerli akılalmaz bir hataya kurban gitti

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, akılalmaz bir hataya kurban gitti. İngiliz gazetesi , Rusya’daki bir aşk i haberinde Uzerli’nin fotoğrafını kullanıp ‘Pes!’ dedirtti…

Cinayet kurbanı
Meryem Uzerli'ye şok! Güzel oyuncu, bu kez ilginç bir habere konu oldu. 'de yayımlanan The Sun gazetesi, Uzerli'nin fotoğrafını Rusya'daki bir aşk i haberinde kullanarak ağızları açıkta bıraktı. Habere göre 31 yaşındaki evli Vasily Mangoshvili, bir süredir 3 çocuklu Tatiana Mukhorotova ile yasak aşk yaşıyordu. Tatiana isimli kadın, Mangoshvili'ye karısından boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi. Ancak genç adam, yasak aşkının teklifini reddedince ilişkiyi ortaya çıkarmakla tehdit edildi. Mangoshvili de yasak aşkını öldürdü. Bu kan donduran haberde Meryem Uzerli'nin fotoğraflarının kullanılmasına ise bir anlam verilemedi. Bu duruma Uzerli'nin hayranları da sosyal medyada tepki gösterdi.



İNGİLİZLERDEN BÜYÜK GAF!
'ın Rusya'daki yasak aşk cinayeti haberinde Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterinin kullanılması "Ne alaka!" dedirtti.

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