Bir süredir araları bozuk olan Mustafa Sandal'la sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un Aralık 2018'de başlayan aşkları son buldu. Sandal'ın geçen ay Cannes'da Sütşurup'u esmer bir güzelle aldattığı iddiası sosyetik güzeli küplere bindirmişti. Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.
PARİS'E GEÇTİ...
Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı. Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine dostu Fethi Kamışlı ile Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çeken 30 yaşındaki Sütşurup, Musti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu.
Musti, arkadaşı Fethi Kamışlı ile Paris'te modacı Bünyamin Aydın ile buluştu.
Popçuyu takibi bırakan sosyetik güzel, imalı paylaşımıyla da 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı verdi.
PARİS'E GEÇTİ...
Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı. Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine dostu Fethi Kamışlı ile Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çeken 30 yaşındaki Sütşurup, Musti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu.
Musti, arkadaşı Fethi Kamışlı ile Paris'te modacı Bünyamin Aydın ile buluştu.
Popçuyu takibi bırakan sosyetik güzel, imalı paylaşımıyla da 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı verdi.
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