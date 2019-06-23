



Musti, arkadaşı Fethi Kamışlı ile Paris'te modacı Bünyamin Aydın ile buluştu.







Popçuyu takibi bırakan sosyetik güzel, imalı paylaşımıyla da 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı verdi.

süredir araları bozuk olansosyetik sevgilisiAralık 2018'de başlayan aşkları son buldu.geçen ayesmer bir güzelle aldattığı iddiası sosyetik güzeli küplere bindirmişti.döner dönmez aşkının gönlünü alanverdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysaYakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımınanotu düşüp Musti'ye gönderme yaptı. Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine dostuile Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çekenMusti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu.