Güzel oyuncu Gizem Karaca, üst üste gelen kötü haberler üzerine büyük üzüntüye boğuldu. Oyuncu, ilk olarak 13 Haziran'da sürat yapan bir aracın altında kalan kedisi Kaju'nun ölümüyle sarsıldı. Karaca, bu üzüntüyü atlatamadan yeni bir şok yaşadı.
İzmir'de yaşayan oyuncunun Golden Retriever cinsi köpeği Kito, önceki gün evden kaçtı. Güzel oyuncu, köpeğini bulmak için el ilanları bastırıp sokak sokak dolaştı. Güzel haberi dün akşam saatlerinde Seferihisar'dan aldı. Köpeğini kucaklayıp sevinç çığlığı attı.
İzmir'de yaşayan oyuncunun Golden Retriever cinsi köpeği Kito, önceki gün evden kaçtı. Güzel oyuncu, köpeğini bulmak için el ilanları bastırıp sokak sokak dolaştı. Güzel haberi dün akşam saatlerinde Seferihisar'dan aldı. Köpeğini kucaklayıp sevinç çığlığı attı.
Kedisi araba altında ezilen Karaca, takipçilerine 'Lütfen, sokak aralarında hız limitine uyun' çağrısı yapmıştı.
Karaca, önceki gün evden kaçan köpeğini, Seferihisar'da buldu.
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