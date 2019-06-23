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  • 23.06.2019
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'nın bulunması için kampanya başlattığı köpeği Kito bulundu

Oyuncu , 10 gün önce bir aracın çarpması sonucu kedisinin ölümüyle sarsıldı. Ardından Kito adlı köpeği evden kaçtı. Büyük korku yaşayan Karaca, sosyal medyada kampanya başlattı. Can dostu dün akşam bulununca büyük sevinç yaşadı.

Canı korkusu
Güzel oyuncu Gizem Karaca, üst üste gelen kötü haberler üzerine büyük üzüntüye boğuldu. Oyuncu, ilk olarak 13 Haziran'da sürat yapan bir aracın altında kalan kedisi Kaju'nun ölümüyle sarsıldı. Karaca, bu üzüntüyü atlatamadan yeni bir şok yaşadı.

İzmir'de yaşayan oyuncunun Golden Retriever cinsi köpeği Kito, önceki gün evden kaçtı. Güzel oyuncu, köpeğini bulmak için el ilanları bastırıp sokak sokak dolaştı. Güzel haberi dün akşam saatlerinde Seferihisar'dan aldı. Köpeğini kucaklayıp sevinç çığlığı attı.


Kedisi araba altında ezilen Karaca, takipçilerine 'Lütfen, sokak aralarında hız limitine uyun' çağrısı yapmıştı.



Karaca, önceki gün evden kaçan köpeğini, Seferihisar'da buldu.

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