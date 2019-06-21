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'in eşi 'nın maskesi düştü!

’in nikahtan sonra boşanma kararı aldığı ’nın maskesi düştü. Akıncı hakkında 2016’da dolandırıcılık ve tehditten işlemler yapıldığı ortaya çıktı.

Sahte damat yakayı ele verdi
Yıllar önce kadınları aşk vaadiyle kandırıp dolandıran Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın maskesi düştü. Akıncı'nın 16 Haziran'da Özer'le evlendiğini öğrenen mağdurlar, kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan tarafından dolandırıldıklarını açıklamıştı.

Özer de, nikahtan 36 saat sonra evliliğin iptali için düğmeye bastı. , "Severek boşanıyorum" dediği Akın'ın kendisinden bir kuruş bile almadığını öne sürdü. Ancak Akıncı hakkında; iki kadının açtığı dava sonrası 2016 yılında tehdit ve sahte kimlik kullanma gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. Sahte damadın maskesi böylece düştü.

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