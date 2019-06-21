Yıllar önce kadınları aşk vaadiyle kandırıp dolandıran Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın maskesi düştü. Akıncı'nın 16 Haziran'da Özer'le evlendiğini öğrenen mağdurlar, kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı tarafından dolandırıldıklarını açıklamıştı.
Özer de, nikahtan 36 saat sonra evliliğin iptali için düğmeye bastı. Zerrin Özer, "Severek boşanıyorum" dediği Akın'ın kendisinden bir kuruş bile almadığını öne sürdü. Ancak Akıncı hakkında; iki kadının açtığı dava sonrası 2016 yılında tehdit ve sahte kimlik kullanma gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. Sahte damadın maskesi böylece düştü.
Özer de, nikahtan 36 saat sonra evliliğin iptali için düğmeye bastı. Zerrin Özer, "Severek boşanıyorum" dediği Akın'ın kendisinden bir kuruş bile almadığını öne sürdü. Ancak Akıncı hakkında; iki kadının açtığı dava sonrası 2016 yılında tehdit ve sahte kimlik kullanma gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. Sahte damadın maskesi böylece düştü.
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