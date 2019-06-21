Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, önceki gün soluğu annesi Özlem Kaymaz'ın eski aşkı Fikret Orman'ın Bodrum'daki otelinde aldı. Genç kız, Gündoğan'daki Cape Bodrum Beach Resort'un plajında denize girerken görüntülendi. Tara'ya her tatilinde eşlik eden Kaymaz ise eski aşkının oteline gitmeyerek bu kez kızını yalnız bıraktı…
- Saklambaç
- 21.06.2019
- Gazete
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