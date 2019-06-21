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  • 21.06.2019
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'ın kızı , 'ın otelinde tatil yapıyor

 Turkey 2018 ikinci güzeli , önceki gün soluğu annesi 'ın eski aşkı 'ın 'daki otelinde aldı. , Gündoğan'daki Cape Bodrum Beach Resort'un plajında denize girerken görüntülendi.

Tarafsız tatil
Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, önceki gün soluğu annesi Özlem Kaymaz'ın eski aşkı Fikret Orman'ın Bodrum'daki otelinde aldı. , Gündoğan'daki Cape Beach Resort'un plajında denize girerken görüntülendi. Tara'ya her tatilinde eşlik eden Kaymaz ise eski aşkının oteline gitmeyerek bu kez kızını yalnız bıraktı…

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