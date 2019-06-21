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, 'ta adlı şarkısına klip çekti

15 gündür Amerika'da bulunan ünlü pop sanatçısı , 'ta adlı şarkısına klip çekti. Sandal, klibin 2 hafta sonra yayınlanacağını söyledi...

New York’ta özel klip
Yaklaşık 15 gündür Amerika'da bulunan ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal, 'ta adlı şarkısına klip çekti. Sandal, klibin 2 hafta sonra yayınlanacağını söyledi...

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