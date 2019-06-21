Magnum reklamında oynayan Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu. 73 yaşındaki yıldızı fotoğraflayan Mert Alaş, önceki gün Pekkan'ın bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Dünya çapında 1 buçuk milyon takipçisi olan Alaş'ın fanları, şaştı kaldı. Süperstar'ın genç kızlara taş çıkaran görüntüsüne hayran kalan yabancılar, İngilizce "Aman Tanrım; 73 yaşında olduğuna kim inanır!" diye yorum yapmaktan kendilerini alamadı.
3 MİLYON TL'LİK POZ
Pop müziğin efsane isminin ses getiren bu reklam kampanyası için 3 milyon TL aldığı iddia edildi. Alaş'ın yabancı takipçileri de bu kareye "Bu kadının 73 yaşında olduğuna inanmak imkansız" yorumu yağdırdı.
- Saklambaç
- 21.06.2019
- Gazete
Mert Alaş, Ajda Pekkan'ı paylaştı, takipçileri şaştı kaldı! "Aman Tanrım; 73 yaşında olduğuna kim inanır!"
Mert Alaş, önceki gün Pekkan'ın bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Alaş’ın yabancı takipçileri, Süperstar Ajda Pekkan'ın 73 yaşında olduğuna inanamadı.
Magnum reklamında oynayan Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu. 73 yaşındaki yıldızı fotoğraflayan Mert Alaş, önceki gün Pekkan'ın bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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