Magnum reklamında oynayan Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu. 73 yaşındaki yıldızı fotoğraflayan Mert Alaş, önceki gün Pekkan'ın bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.







Dünya çapında 1 buçuk milyon takipçisi olan Alaş'ın fanları, şaştı kaldı. Süperstar'ın genç kızlara taş çıkaran görüntüsüne hayran kalan yabancılar, İngilizce "Aman Tanrım; 73 yaşında olduğuna kim inanır!" diye yorum yapmaktan kendilerini alamadı.



3 MİLYON TL'LİK POZ

Pop müziğin efsane isminin ses getiren bu reklam kampanyası için 3 milyon TL aldığı iddia edildi. Alaş'ın yabancı takipçileri de bu kareye "Bu kadının 73 yaşında olduğuna inanmak imkansız" yorumu yağdırdı.​