Çağla Şıkel dünya starlarının izinden gitti! Glutatyon takviyesi alarak vücudunu gençleştirdi

Jennifer Lopez, Rihanna, Demi Moore ve Beyonce gibi dünya starları, genç ve güzel kalmak için büyük çaba gösterdi. Birçok kez bıçak altına yattığı konuşulan ve bakım ürünlerine servet harcayan ünlüler, en son damardan glutatyon alarak gençleşti. Çizgilerini ve kırışıklıklarını bu sayede frenledi. 'Yerli Cindy' lakaplı ünlü model Tülin Şahin de geçtiğimiz aylarda bu iksir sayesinde hem cildini güzelleştirdi. Hem de vücudunu dinçleştirdi. Glutatyon'u deneyen son isim ise ünlü top model Çağla Şıkel'di. 40 yaşındaki iki çocuk annesi, geçtiğimiz günlerde doktoruna gitti. Damardan glutatyon alan seksi model, yapılan işlemi Istagram hesabından gösterdi.
GÜÇLÜ KARIŞIM
Şıkel, glutatyon dışında C vitamini ve Qenzim takviyesi aldığını da belirtti. Güzelliğini korumak için çeşit çeşit maskeler yapan ünlü modelin, bundan sonra glutatyondan şaşmayacağı konuşuluyor.
NEDİR BU GLUTATYON?
Glutatyon; sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için gerek duyduğumuz en önemli moleküllerden biridir. Yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama (demans) ve birçok kronik/ dejeneratif hastalığın önlenmesinde yardımcı olur. Sigara ve alkol kullanımından doğan zararı azaltır.
Rihanna
Demi Moore
Jennifer Lopez
Beyonce
GÜÇLÜ KARIŞIM
Şıkel, glutatyon dışında C vitamini ve Qenzim takviyesi aldığını da belirtti. Güzelliğini korumak için çeşit çeşit maskeler yapan ünlü modelin, bundan sonra glutatyondan şaşmayacağı konuşuluyor.
NEDİR BU GLUTATYON?
Glutatyon; sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için gerek duyduğumuz en önemli moleküllerden biridir. Yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama (demans) ve birçok kronik/ dejeneratif hastalığın önlenmesinde yardımcı olur. Sigara ve alkol kullanımından doğan zararı azaltır.
Rihanna
Demi Moore
Jennifer Lopez
Beyonce
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