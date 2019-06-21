Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.06.2019
  • Gazete

Çağla Şıkel dünya starlarının izinden gitti! Glutatyon takviyesi alarak vücudunu gençleştirdi

, , ve Beyonce gibi dünya starları, genç ve güzel kalmak için büyük çaba gösterdi. Birçok kez bıçak altına yattığı konuşulan ve bakım ürünlerine servet harcayan ünlüler, en son damardan glutatyon alarak gençleşti. İki çocuk annesi Çağla Şıkel, dünya starlarının izinden gitti. Damardan glutatyon takviyesi alan ünlü model, bu sayede vücudunu gençleştirdi.

Damardan gençlik!
Jennifer Lopez, , ve Beyonce gibi dünya starları, genç ve güzel kalmak için büyük çaba gösterdi. Birçok kez bıçak altına yattığı konuşulan ve bakım ürünlerine servet harcayan ünlüler, en son damardan glutatyon alarak gençleşti. Çizgilerini ve kırışıklıklarını bu sayede frenledi. 'Yerli Cindy' lakaplı ünlü model de geçtiğimiz aylarda bu iksir sayesinde hem cildini güzelleştirdi. Hem de vücudunu dinçleştirdi. Glutatyon'u deneyen son isim ise ünlü top model Çağla Şıkel'di. 40 yaşındaki iki çocuk annesi, geçtiğimiz günlerde doktoruna gitti. Damardan glutatyon alan seksi model, yapılan işlemi Istagram hesabından gösterdi.

GÜÇLÜ KARIŞIM
Şıkel, glutatyon dışında C vitamini ve Qenzim takviyesi aldığını da belirtti. Güzelliğini korumak için çeşit çeşit maskeler yapan ünlü modelin, bundan sonra glutatyondan şaşmayacağı konuşuluyor.



NEDİR BU GLUTATYON?
Glutatyon; sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için gerek duyduğumuz en önemli moleküllerden biridir. Yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama (demans) ve birçok kronik/ dejeneratif hastalığın önlenmesinde yardımcı olur. Sigara ve alkol kullanımından doğan zararı azaltır.



Rihanna



Demi Moore







Beyonce

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÇağla Şıkel dünya starlarının izinden gitti! Glutatyon takviyesi alarak vücudunu gençleştirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri