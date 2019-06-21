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  • 21.06.2019
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Aşk ’da yaşanıyor! oyuncu ile işadamı Bodrum'da evlendi

Son yıllarda yabancı çiftlerin gözdesi olan , yine bir Hint düğününe ev sahipliği yaptı... Masalları aratmayan düğün, Ege'nin incisi 'da yapıldı. oyuncu ile işadamı , önceki gün Kaplankaya'da nikah kıydı.

Aşk Bodrum’da yaşanıyor!
Son yıllarda yabancı çiftlerin gözdesi olan Türkiye, yine bir Hint düğününe ev sahipliği yaptı... Masalları aratmayan düğün, Ege'nin incisi Bodrum'da yapıldı. oyuncu Nusrat Chirps ile işadamı Nikhil Jain, önceki gün Kaplankaya'da nikah kıydı. Üç gün üç gece süren görkemli düğüne 100'ü aşkın davetli katıldı. Ailelerini özel uçakla getiren mutlu çift, sabaha kadar dans edip, kutlama yaptı. Düğünün maliyeti ise 1 milyon doları aştı. Konuklara hem Türk hem de Hint yemekleri dağıtıldı. Geleneksel tatlarımıza hayran kalan Hintliler, esnafından da bol bol alışveriş yaptı.



Ünlü Bollywood oyuncusu , düğün karelerini 1.4 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı. 'nin de reklamını yaptı.

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