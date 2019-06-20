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  • 20.06.2019
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Nilüfer yıllara meydan okuduğu bir kez daha kanıtladı

Usta şarkıcı Nilüfer, önceki gün objektif karşısına geçti. Kusursuz fiziği ve kırmızı kıyafetiyle göz dolduran 64 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı. Başarılı şarkıcı, seksi pozlarıyla "Nilüfer'in yaşı yok" dedirtti.

Nilüfer’in yaşı yok!
Usta şarkıcı Nilüfer, şu sıralar 28 Haziran'daki Bellona Harbiye Açıkhava konserinin hazırlıklarıyla meşgul. Ünlü sanatçı, önceki gün de objektif karşısına geçti.

Kusursuz fiziği ve kırmızı kıyafetiyle göz dolduran 64 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı. Başarılı şarkıcı, seksi pozlarıyla "Nilüfer'in yaşı yok" dedirtti.

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