Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.06.2019
  • Gazete

'li işadamı ’da farkında olmadan soyuldu!

, 'da farkında olmadan soyuldu! Önceki hafta Türkbükü'ndeki özel bir davete katılan 'li işadamı, kendisi ve eşi için yatına kuaför çağırdı. 'Kumarhaneler şehri 'ın kralı' olarak bilinen işadamı, eşinin saçına fön çeken kendi saçlarını da ufak makas hareketleriyle düzelten kuaföre tam bin 500 dolar yani yaklaşık 8 bin 750 TL verdi.

Bodrum’da soyuldu!
Geçtiğimiz hafta 'a gelen işadamı Steve Wynn, farkında olmadan soyuldu! Önceki hafta Türkbükü'ndeki özel bir davete katılan 'li işadamı, kendisi ve eşi Andrea Hissom için yatına kuaför çağırdı. 'Kumarhaneler şehri 'ın kralı' olarak bilinen işadamı, eşinin saçına fön çeken kendi saçlarını da ufak makas hareketleriyle düzelten kuaföre tam bin 500 dolar yani yaklaşık 8 bin 750 TL verdi. Bu fahiş fiyat ise şimdilerde Bodrum'dakilerin dilinde...



92 metrelik Aquarius isimli yatıyla Bodrum'da şov yapan işadamının serveti 3 milyar dolar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriABD'li işadamı Steve Wynn Bodrum’da farkında olmadan soyuldu!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri