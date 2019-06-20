Geçtiğimiz hafta Bodrum'a gelen işadamı Steve Wynn, farkında olmadan soyuldu! Önceki hafta Türkbükü'ndeki özel bir davete katılan ABD'li işadamı, kendisi ve eşi Andrea Hissom için yatına kuaför çağırdı. 'Kumarhaneler şehri Las Vegas'ın kralı' olarak bilinen işadamı, eşinin saçına fön çeken kendi saçlarını da ufak makas hareketleriyle düzelten kuaföre tam bin 500 dolar yani yaklaşık 8 bin 750 TL verdi. Bu fahiş fiyat ise şimdilerde Bodrum'dakilerin dilinde...
92 metrelik Aquarius isimli yatıyla Bodrum'da şov yapan işadamının serveti 3 milyar dolar...
92 metrelik Aquarius isimli yatıyla Bodrum'da şov yapan işadamının serveti 3 milyar dolar...
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