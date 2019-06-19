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  • 19.06.2019
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, dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi ’dan boşanıyor

, dolandırıcı olduğu öne sürülen 34 yaşındaki eşi ’dan nikahtan sonra boşanacağını açıkladı. Pek çok kadını dolandırdığı ileri sürülen Akıncı’nın kendisinden 27 yaş büyük Özer’in de altınlarını çalıp sırra kadem bastığı konuşuluyor…

Altın vuruş!
Üç yıldır aşk yaşadığı 34 yaşındaki Murat Akıncı ile geçtiğimiz gün evlenen 61 yaşındaki Zerrin Özer, eşinin dolandırıcı olduğu iddiasına kayıtsız kalmadı. Akıncı ile bir dönem birlikte olduklarını iddia eden pek çok kadın, canlı yayına bağlanıp dolandırıldıklarını ileri sürmüştü. Kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtıp kadınları dolandırdığı öne sürülen Akıncı hakkındaki iddialar artınca Özer de düğmeye bastı.

ZERRİN'İN DE CANINI YAKTI
Özer, nikahtan sonra menajeri aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkındaki haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, bana boşanma kararını açıklamıştır." Bu arada Akıncı'nın da düğünde takılan altınları alarak kayıplara karıştığı ve Özer'in telefonlarına çıkmadığı da konuşulanlar arasında…



24 SAAT EVLİ KALDILAR
Özer'in jet boşanma kararı, 2004'te Fethi Pekin ile evlenen 'nin 2 saat sonra boşanmak için düğmeye basmasını akıllara getirdi.



2010'da Ferruh Taşdemir'le Çeşme'de gizlice evlenen da 'Pişmanım' diyerek ertesi gün boşanma kararı almıştı.



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