Meryem Uzerli, Hollywood'lu olup çıktı. Bir süredir ABD'de dünyaca ünlü yıldızlarla görüşen Uzerli, önceki gün de usta oyuncu Al Pacino ve İranlı yapımcı Barry Navidi ile buluştu. Yapımcılığa el atan Uzerli'nin yakın zamanda iki filmi hayata geçireceği ve efsane yapım 'The Godfather' (Baba) serisi ile bilinen Al Pacino ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Uzerli, kolunu Al Pacino'nun omzuna atıp böyle poz verdi.
Uzerli, kolunu Al Pacino'nun omzuna atıp böyle poz verdi.
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