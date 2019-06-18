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  • 18.06.2019
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, ile evlendi! Akıncı’nın eski aşklarından ‘Bizi dolandırdı’ çıkışı geldi

61 yaşındaki , önceki akşam kendisinden 27 yaş küçük ile evlendi. Dün sabah ise Akıncı’nın eski aşkları art arda ‘Bizi dolandırdı’ çıkışı yaptı!

Bir iyi bir kötü sürpriz
Zerrin Özer, önceki akşam üç yıllık aşkı Murat Akıncı ile sürpriz bir şekilde evlendi. 61 yaşındaki sanatçı, kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'yla evlendiği günün ertesi sabahı ise kötü bir sürprize uyandı. 'nın eski aşkı olduğunu iddia eden 'Seda' isimli bir kadın "Bana kendini Mahmut Atalay diye tanıttı. Beni annesiyle birlikte 400 bin lira dolandırdı" dedi.

"Paramı isteyince oğlumu ölümle tehdit etti" diyen Seda isimli kadından sonra bu kez iki kadın daha bir canlı yayına bağlandı. 'Esra' isimli bir kadın, Murat Akıncı'nın kendisini 20 bin lira dolandırdığını iddia etti. Sinem Hanım ise Akıncı tarafından 40 bin euro dolandırıldığını öne sürdü.

BALAYI DÖNÜŞÜ DAVA
Ünlü sanatçının üç yıldır aşk yaşadığı Murat Akıncı, balayından döndükten sonra kendisini canlı yayında suçlayan üç ayrı kadına dava açmaya hazırlanıyor...




Önceki akşam düğüne katılan yazarımız , "Kimliğinde Murat Akıncı yazıyordu. Uzun süredir birlikteler. 'in ailesi de eşini çok seviyor. İddialar doğruysa Zerrin Hanım çok üzülür" dedi.












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