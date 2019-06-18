Zerrin Özer, önceki akşam üç yıllık aşkı Murat Akıncı ile sürpriz bir şekilde evlendi. 61 yaşındaki sanatçı, kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'yla evlendiği günün ertesi sabahı ise kötü bir sürprize uyandı. Murat Akıncı'nın eski aşkı olduğunu iddia eden 'Seda' isimli bir kadın "Bana kendini Mahmut Atalay diye tanıttı. Beni annesiyle birlikte 400 bin lira dolandırdı" dedi.
"Paramı isteyince oğlumu ölümle tehdit etti" diyen Seda isimli kadından sonra bu kez iki kadın daha bir canlı yayına bağlandı. 'Esra' isimli bir kadın, Murat Akıncı'nın kendisini 20 bin lira dolandırdığını iddia etti. Sinem Hanım ise Akıncı tarafından 40 bin euro dolandırıldığını öne sürdü.
BALAYI DÖNÜŞÜ DAVA
Ünlü sanatçının üç yıldır aşk yaşadığı Murat Akıncı, balayından döndükten sonra kendisini canlı yayında suçlayan üç ayrı kadına dava açmaya hazırlanıyor...
Önceki akşam düğüne katılan yazarımız Özgür Aras, "Kimliğinde Murat Akıncı yazıyordu. Uzun süredir birlikteler. Zerrin Özer'in ailesi de eşini çok seviyor. İddialar doğruysa Zerrin Hanım çok üzülür" dedi.
"Paramı isteyince oğlumu ölümle tehdit etti" diyen Seda isimli kadından sonra bu kez iki kadın daha bir canlı yayına bağlandı. 'Esra' isimli bir kadın, Murat Akıncı'nın kendisini 20 bin lira dolandırdığını iddia etti. Sinem Hanım ise Akıncı tarafından 40 bin euro dolandırıldığını öne sürdü.
BALAYI DÖNÜŞÜ DAVA
Ünlü sanatçının üç yıldır aşk yaşadığı Murat Akıncı, balayından döndükten sonra kendisini canlı yayında suçlayan üç ayrı kadına dava açmaya hazırlanıyor...
Önceki akşam düğüne katılan yazarımız Özgür Aras, "Kimliğinde Murat Akıncı yazıyordu. Uzun süredir birlikteler. Zerrin Özer'in ailesi de eşini çok seviyor. İddialar doğruysa Zerrin Hanım çok üzülür" dedi.
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