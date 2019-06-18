Cemiyet hayatının ünlü ismi Siren Ertan Kayalar, dünkü paylaşımıyla "Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil" dedirtti… Avusturya'da detoks kampında olan 48 yaşındaki Ertan, şu sözlerle yıllarca yaşadığı acıları gözler önüne serdi:
YÜREK BURKAN SÖZLER...
"Dimdik ayakta durman gerektiğini hissettiğin; ama bir yandan içinde kırılıp durduğun onca yıl… 35 yaşında karşılaştığın lenf kanseri ile bir yandan kemoterapi alman, bir yandan doktor ve hemşire hatalarından çektiğin acılar, en iyi şekilde yapmaya çalıştığın bir iş hayatı… Günün 24 saati yüreğinde çocuk özlemiyle geçen yıllar, bezelye kızımızın kaybı, bir yılı aşkın süredir tüp bebek çalışmalarıyla gelen operasyonlar ve hormon iğneleri… Neticede hayatım boyunca sayısını hesaplayamayacağım kadar çok damar yolu açılması, iğne, hap, narkoz, ameliyat vs… Sevdiklerim ve ihtiyacı olanlar için canı gönülden verdiğim zamanlar... Ama fark ettim ki kendime çok az zaman ayırdım. İstedim yapmadım, istedim yapamadım. Bayramı yatakta geçirince 'Ruhen ve fiziken farklı bir şeyler yapma zamanı' dedim. Biraz geç kalsam da kendime iyi bakmaya karar verdim. Buradaki doktor da 'Bunca sene neredeydin!' dedi."
TEK HAYALİ ANNE OLMAK
Geçen yıl karnındaki 6 haftalık bebeğini kaybeden 48 yaşındaki sosyetik tasarımcı, o dönem büyük üzüntüye boğulmuştu.
YÜREK BURKAN SÖZLER...
"Dimdik ayakta durman gerektiğini hissettiğin; ama bir yandan içinde kırılıp durduğun onca yıl… 35 yaşında karşılaştığın lenf kanseri ile bir yandan kemoterapi alman, bir yandan doktor ve hemşire hatalarından çektiğin acılar, en iyi şekilde yapmaya çalıştığın bir iş hayatı… Günün 24 saati yüreğinde çocuk özlemiyle geçen yıllar, bezelye kızımızın kaybı, bir yılı aşkın süredir tüp bebek çalışmalarıyla gelen operasyonlar ve hormon iğneleri… Neticede hayatım boyunca sayısını hesaplayamayacağım kadar çok damar yolu açılması, iğne, hap, narkoz, ameliyat vs… Sevdiklerim ve ihtiyacı olanlar için canı gönülden verdiğim zamanlar... Ama fark ettim ki kendime çok az zaman ayırdım. İstedim yapmadım, istedim yapamadım. Bayramı yatakta geçirince 'Ruhen ve fiziken farklı bir şeyler yapma zamanı' dedim. Biraz geç kalsam da kendime iyi bakmaya karar verdim. Buradaki doktor da 'Bunca sene neredeydin!' dedi."
TEK HAYALİ ANNE OLMAK
Geçen yıl karnındaki 6 haftalık bebeğini kaybeden 48 yaşındaki sosyetik tasarımcı, o dönem büyük üzüntüye boğulmuştu.
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