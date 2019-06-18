Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.06.2019
  • Gazete

sevgilisi ile birlikte tatil rotalarını 'na çevirdi

VIP Özge!
Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok… Ulusoy, tatil rotasını sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Portofino'nun ardından Sardinya Adası'na çevirdi. Ulusoy'la yurt dışında buluşan Çolakoğlu, Sardinya kaçamağı için de kesenin ağzını açtı. İşadamı, aşkıyla konaklamak için geceliği 23 bin lira olan Hotel Cala di Volpe'yi tercih etti.

Aşkının bonkörlüğüyle mest olan da lüks otelden birbiri ardına paylaşım yaparak sosyal medyada yine havasını attı. Çolakoğlu ile 7 aydır aşk yaşayan 37 yaşındaki modelin 'ndaki VIP tatil paylaşımları ise "Hayat Özge'ye güzel" dedirtti.



TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Ulusoy aşkı yüzünden ailesinden uyarı alan Çolakoğlu, tatilde paylaşım yapmaktan kaçındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÖzge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile birlikte tatil rotalarını Sardinya Adası'na çevirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri