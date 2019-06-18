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  • 18.06.2019
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eşi ile birlikte 'in düğün törenine katıldı

Düğünden düğüne!
İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 7 Haziran'da evlendi. Bu görkemli düğünden sonra ünlü futbolcunun yakın dostları da birer birer bekarlığa veda edip, dünyaevine girdi. Özil önceki gün eşi ile birlikte 'de forma giydiği Sead Kolasinac'in düğün törenine gitti. Arkadaşına mutluluklar dileyen Özil, "Sizlere harika bir yolculuk dileriz" dedi...

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